كلوب يطمئن الجماهير على فان دايك ويشيد بصلاح ويؤكد: نحن في حالة جيدة

يورجن كلوب يتحدث عن حظوظ ليفربول وجاهزية فان دايك وفينالدوم ويشيد بصلاح قبل مواجهة بورتو في دوري أبطال أوروبا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث المدرب الألماني يورجن كلوب حول مواجهة بورتو أمام ليفربول غدًا الثلاثاء، حيث أعطاها كامل الأهمية ورفض اعتبارها مواجهة في المتناول.

ويحل بورتو ضيفًا ثقيلًا غدًا على ليفربول في مواجهة الذهاب للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وحول المباراة، قال كلوب إن المواجهة ستكون صعبة أمام خصم كبورتوولكن ليفربول يعيش حالة جيدة ويمكنه الفوز بأي مباراة.

وقال كلوب: "مواجهات دوري أبطال أوروبا تكون ذات طابع خاص، نوعية المنافسة تحكم بشكل كبير أيًا كان اسم الخصم الذي سنواجهه"

وأضاف: "بورتو وصل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد مواجهة ملحمية أمام روما، هذا مؤشر على قوته وجودته"

وحول فان دايك وفينالدوم، طمأن كلوب الجماهير حول جاهزية الثنائي، حيث قال إنهما يعانيان من مشاكل بسيطة ولكنها لن تعوق مشاركتهما.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ أبريل ٢٠١٩

وقال حول فينالدوم: "إنه يعاني من مشكلة بسيطة في الظهر، ولكنه سيتمكن من المشاركة غدًا، لقد راجعنا الجهاز الطبي وتأكدنا من جاهزيته"

وحول فان دايك قال: "لقد تعرض لإصابة في مواجهة توتنهام، ولكنه كان جاهزًا لمواجهة ساوثهامبتون الأخيرة التي شارك فيها دون مشاكل، والآن هو اهز للمشاركة أمام بورتو"

وأضاف: "أدم لالانا يعاني من مشكلة أبعدته عن التدريبات هذا الأسبوع، على الأرجح لن يكون قادرًا على المشاركة في لقاء الغد"

وتابع: "جوميز لن يشارك إلا في حالة الضرورة فقط، هو لم يصل إلى الجاهزية الكاملة، ولكنه سيبقى خيارًا في حال حدث شيئًا غير متوقع"

وأشاد كلوب بالنجم المصري محمد صلاح حيث قال: "صلاح كبير وحاسم وأحد أهم لاعبي البريميرليج كما يعلم الجميع، كل لاعب يمر بفترات صعبة فقط"

وأضاف: "لقد كان عاملًا حاسمًا في الفوز على ساوثهامبتون مطلع الأسبوع الحالي، بالطبع ستكون دفعة معنوية إيجابية له"

وتابع: "في كرة القدم وفي الدوري الإنجليزي بشكل خاص لا يستطيع أي لاعب لعب كل مباراة بأفضل ما لديه، إنه أمر غير منطقي"

وأعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" تولي طاقم تحكيم إسبانى إدارة اللقاء، وسيكون بقيادة ماتيو لاهوز لإدارة مباراة ليفربول وبورتو، يعاونه كلًا من باو سيبريان وروبرتو ديل بالومار، في الوقت الذي سيتولى فيه خيسوس خيل مانزانو مسؤولية تقنية التحكيم من غرف الفيديو.

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يذكر أن ليفربول كان قد أقصى بورتو من دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي.