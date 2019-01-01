كلوب يطلب من لاعبيه إدمان البطولات

تعرف على تصريحات يورجن كلوب للموسم الجديد

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، طموحه للموسم المقبل ومطالبه للاعبين بعد تحقيق دوري أبطال أوروبا.

ليفربول فاز بلقب دوري أبطال أوروبا بعد التغلب على توتنهام في النهائي بثنائية نظيفة.

وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي: "الموسم الماضي كان أفضل مما توقعت، لأنّه مر زمن طويل على آخر مرة حققت فيها بطولة ولم أعد أتذكر هذا الشعور".

وتابع: "بالطبع علينا المضي قدمّا، فلن يأتي كل صباح لنقول نحن أبطال التشامبيونزليج ولكن لماذا يجب أن ننسى ولا نحتفل؟".

صاحب الـ 52 عامًا أشار إلى أنّه يجب الاستفادة من الفوز بالأبطال لتكون فرصة للبناء عليها والمنافسة أكثر على الألقاب في المواسم المقبلة.

واختتم: "لا أود أن يشعر كل لاعب بالرضا أو أنّه حقق ما يصبو إليه. جئنا واحتفلنا مع الجمهور وأتمنى أن يصبح اللاعبون مدمنون لمسألة الانتصارات وجلب الألقاب".

وكيل أعمال كلوب أشار إلى أنّ منتخب ألمانيا يرغب في ضم المدرب عقب رحيل يواكيم لوف في 2022.

ويحاول الريدز منح كلوب عقدًا جديدًا لضمان استمرار مشروعه في بناء الفريق.