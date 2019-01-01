كلوب يطالب شباب ليفربول بالتألق أمام أرسنال

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يطالب النجوم الشباب بتقديم أفضل ما لديهم في مواجهة أرسنال بكأس الرابطة.

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على ثقته الكبيرة في نجوم الفريق الشباب وفي قدرتهم على تجاوز أرسنال.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح الموقع الإلكتروني للنادي وأكد خلالها أن الفريق يملك العديد من العناصر الشابة المميزة.

وقال كلوب: "الليلة أمام أرسنال سأختار الفريق الذي أعتقد أنه يستطيع أن يحقق الفوز عليهم، هذا هو دافعنا الأول والثاني والثالث فنحن نريد فقط أن نحقق الفوز".

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وأضاف: "الأمر لن يكون مؤكدًا بكل تأكيد لكن الأكيد أن العديد من النجوم الشباب سنشاهدهم في تلك المباراة، لقد قدموا مستويات طيبة في الدور السابق بالفعل".

وأكمل: "دومًا ما يظهرون التصرفات الصحيحة وأنهم يريدون التواجد وتقديم أفضل ما لديهم ويتفهمون بشكل رائع معنى تمثيل فريق ليفربول، فالعمل هنا يعد شرف لنا جميعًا".

جدير بالذكر أن ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي يواجه أرسنال مساء اليوم الأربعاء في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية على ملعب أنفيلد.