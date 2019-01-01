كلوب يطالب البريميرليج بمساعدة الأندية الإنجليزية في دوري الأبطال مثل أياكس

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يؤكد في تصريحات صحفية على ضرورة حصول أندية البريميرليج على دعم إضافي في البطولات الأوروبية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

طالب يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول رابطة الدوري الإنجليزي بمساعدة الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا على غرار الدوري الهولندي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب ضمن المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء فريقه القادم أمام كارديف سيتي في الجولة الـ 35.

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وقال كلوب: "كانت مباراة أياكس يوم الأحد ومن بعدها سيواجهون توتنهام يوم الثلاثاء، كان من الواضح أن ذلك لن يكون طبيعيًا ويجب تغييره، لكنهم لم يقرروا خوض اللقاء يوم السبت".

وأضاف: "لا أعرف لماذا لا يلعبون السبت، لكن هل إذا ما حدث ذلك في إنجلترا سيتم تأجيل الجولة كاملة، لا أعتقد ذلك، ولا حتى في ألمانيا لأكون صريحًا".

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وأكمل: "أعتقد أنه على الدوري الإنجليزي أن يساعد الفرق الخاصة به في البطولات الأوروبي، حاليًا يوجد أربعة فرق في نصف نهائي دوري الأبطال والدوري الأوروبي وذلك رقم كبير".

جدير بالذكر أن أياكس لن يلعب يوم السبت بدلًا من الأحد لأنه يوافق احتفالات قومية هولندية بيوم الملك، وسيكون من الصعب تأمين المباريات والاحتفالات في نفس الوقت.