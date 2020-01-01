كلوب يصدم برشلونة في ملف التعاقد مع فاينالدوم

خلاف بين إدارة ليفربول واللاعب الهولندي حول راتبه

أعرب يورجن كلوب مدرب ليفربول، عن تفاؤله تجاه استمرار لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فاينالدوم مع الفريق لفترة طويلة.

عقد فاينالدوم ينتهي مع ليفربول في 30 يونيو القادم، وسط محادثات مستمرة من أجل توقيعه على عقد جديد مع النادي الإنجليزي.

برشلونة يترقب الموقف تحسبًا للتحرك للحصول على خدماته بالمجان بعد نهاية عقده، لكن كلوب لا يتوقع حدوث ذلك.

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وقال المدرب الألماني في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية:"سأكون سعيدًا لو وافق على البقاء معنا ووقع على عقد جديد، طالما لم يتم اتخاذ القرار النهائي حتى الآن فأنا متفائل".

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وأضاف:"لا توجد مشكلة، لقد واجهنا هذه المواقف من قبل، الأمر حدث مع إيمري تشان، وحتى بعد استقراره على الرحيل، لعب معنا حتى اليوم الأخير من عقده".

وتابع كلوب:"فاينالدوم يعتبر أحد أفضل الأشخاص الذين قابلتهم على الإطلاق، وأحد أفضل اللاعبين الذين دربتهم أيضًا لذلك لا توجد مشكلة".

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وكانت العديد من التقارير الصحفية، قد كشفت عن وجود خلاف بين فاينالدوم وإدارة ليفربول على راتبه، حيث يطلب اللاعب راتب أسبوعي يصل إلى 220 ألف جنيه استرليني، وهو المبلغ الذي لا يمانع برشلونة دفعه.