كلوب يشيد بهدف صلاح ويرد على المطالبين بتقليد مانشستر سيتي

ليفربول حققوا فوز جديد في الدقائق الأخيرة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

علق المدير الفني يورجن كلوب، على فوز ليفربول الصعب على ساوثامبتون، في الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد الريدز للصدارة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، والذي يمتلك مباراة أقل.

وبفضل صلاح سجل ليفربول الفوز في الدقائق الأخيرة، مع هدفي نابي كيتا وهندرسون.

وقال الألماني لسكاي سبورت عقب نهاية اللقاء: "الأمر رائع، لقد قلت للاعبين أننا نمتلك العقلية، لقد كنا منظمين، نضغط بشكل عالي، ومتواجدين في كل مكان، لكن كل كرة يشتتوها كانت بمثابة مرتدة، وكان علينا التعامل معها".

وواصل: "لقد سجلوا هدفًا، أظهر دفاعنا بشكل سيء، لكنني ظللت هادئًا، نحن نعمل للحظة، ولا ننتظرها، بعد نهاية الشوط الأول 1-1، عدنا مرة أخرى، أصبح اللقاء هادئًا، ثم قررنا من فرصتين مرتدتين تسجيل الأهداف".

وعن هدف محمد صلاح: "لم يسجل الهدف، مر وواصل وسجل هدفًا من طراز رفيع في الإنهاء، أنا سعيد بالأداء نحن كنا نعرف أن الأمور قد تكون صعبة الفوز هنا ليس سهلاً لكننا فعلنا هذا".

هل قال أحدكم "متخاذل"! pic.twitter.com/gdxnDzZZGF — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 5, 2019

ويبدأ الريدز للتحضير لدوري الأبطال بلقاء بورتو: "بعض اللاعبين يحتاجون لاستشفاء غدًا، الأداء لم يكن الأعلى لكننا كنا نقاتل، المشجعون يريدون أن نلعب مثل مانشستر سيتي، نحن غير قادرين على هذا، نلعب بأسلوبنا، لدينا 82 نقطة الآن، وهذا ضخم في دوري مجنون والجميع ينتظرنا، أنا فخور هذا رائع".

وتابع مدرب ماينز ودورتموند الأسبق: "لقد عانى فينالدوم وأرنولد من القوة هذا الموسم، هندرسون شارك كبديل وأعطانا النجاعة الفنية والحركية، لقد استعادنا التحركات بعد ذلك".

واختتم حديثه: "الأمر صعب على الجميع، تريد الفوز من 70 إلى 75 نقطة لدوري الأبطال، وأكثر من 90 نقطة للفوز بالدوري، نحن نواصل التنافس وهذا رائع".

ويستعد ليفربول للقاء بورتو في دوري الأبطال، ثم تشيلسي ضمن مواجهات الجولة الـ34 من البريميرليج.