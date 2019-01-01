كلوب يشيد بنتائج التدريب ويكشف سبب تغيير ماني

تصريحات مدرب ليفربول عقب الفوز على البلوز..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى يورجن كلوب مدرب ليفربول سعادته بالفوز على تشيلسي بهدفين مقابل وحيد في قمة منافسات الأسبوع السادس للبريميرليج.

وقال كلوب لسكاي سبورتس عقب المباراة:"لقد كانت مباراة جيدة بين فريقين جيدين. لقد نجحنا في الحصول على ضربات ثابتة في مواقع حاسمة".

وأضاف:"كان بإمكاننا تحويل النتيجة إلى 3-0 ولكن نجولو كانتي قام بركضته الصغيرة وركلها بإصبعه الأكبر".

وأوضح:"من الطبيعي أن نكون تحت الضغط ولكننا دافعنا بشكل جيد وكان هناك بعض التصديات الجيدة من الحارسين، إنها مباراة مثيرة وهكذا هو الحال بين الستة الكبار في البريميرليج".

وتابع:"نحن نعمل على الضربات الثابتة، لقد فعلنا الكثير من الأشياء في التدريبات وأحب رؤيتها في الملعب".

وعن خروج ساديو ماني في المباراة قال:"لقد تلقى كدمة، إنه بخير ولكن كان يجب علينا إجراء هذا التغيير".

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة البريميرليج بالعلامة الكاملة حتى الآن (18 نقطة) من 6 مباريات.