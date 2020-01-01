كلوب يشيد بالشباب ويؤكد: قبلت بالمخاطرة مقابل عدم التعادل

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يعرب عن سعادته بالفوز على حساب إيفرتون.

أعرب المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه اليوم أمام نظيره إيفرتون في دور الـ 64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب وأكد خلالها أن الفريق نجح في تقديم مباراة رائعة بالرغم من قلة عناصر الخبرة وكثرة عدد الشباب.

وقال كلوب: "لقد لعب الشباب كرة قدم شجاعة للغاية اليوم وقدمنا مستويات فردية لا يمكن تصديقها سواء من النجوم الصغار أو الكبار".

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وأضاف: "آدم لالانا قدم مباراة أكثر من رائعة كذلك هو الحال لجو جوميز حيث قاد خط الدفاع ونظمه ربما للمرة الأولى في مسيرته".

وأكمل: "لقد كانت مباراة مذهلة، وسجلنا خلالها هدفًا مذهلًا، من يمكنه أن يطلب المزيد، لا يمكن لشباب أن يقدموا مثل تلك المواجهة ببساطة".

وأنهى تصريحاته: "الجميع يفكر بتلك الطريقة وسعداء وأنا أيضًا سعيد بما أظهرناه اليوم، الشيء الوحيد الذي كنت لا أريده من تلك المواجهة هو التعادل لذا كان من الممكن أن نخاطر ببعض الأمور في النهاية".

جدير بالذكر أن لقاء اليوم كان قد انتهى بفوز فريق ليفربول بهدف نظيف سجله اللاعب الشاب جونز بتسديدة مذهلة من خارج منطقة الجزاء.