كلوب يرفض التعادل .. ليفربول يحتج رسميًا على قرارات الفيديو

غضب عارم داخل الريدز..

يبدو وأن قرارات تقنية الفيديو في مباراة ليفربول وإيفرتون بالجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لن تمر مرور الكرام، حيث أرسل مسؤولو الريدز احتجاجًا رسميًا عليها لرابطة البريميرليج في الساعات الماضية.

تقنية الفيديو رفضت احتساب هدف الفوز لليفربول في الثواني الأخيرة عبر جوردان هندرسون بحجة وجود ساديو ماني في موقع تسلل رغم أن أغلب الصور أظهرت أن السنغالي لم يكن كذلك.

الأمر لم يتوقف عند الهدف المُلغى، بل إن التقنية لم تتدخل إطلاقًا في لقطة إصابة فيرجيل فان دايك وسط مطالبات حينها بطرد الحارس بيكفورد نظرًا لتدخله العنيف.

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وبحسب ما قالته مصادر جول، فإن ليفربول سيسعى من خلال احتجاجه إلى أن معرفة لماذا اعتُبر ماني متسللًا وأي جزء من جسده تحديدًا كان متقدمًا، إلى جانب معرفة سبب عدم استدعاء التقنية في لقطة فان دايك.

كلوب لم يتمالك نفسه بعد المباراة واعترض بصورة واضحة على قرارات التحكيم، فقال "عند العودة لغرفة خلع الملابس شاهدت اللعبة مرة أخرى ولا نفهم سبب التسلل".

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كما أضاف "أنا مؤيد تمامًا للفار، ولكنك تتوقع القرار الصحيح خصوصًا فيما يتعلق بالتسلل، سجلنا هدفًا أمام أستون فيلا وأُلغي لتقدم الإبط وهذا مضحك للغاية، في كرة ماني لا يوجد تقدم للإبط ولا يوجد شيء، نحن لسنا في موقف تسلل".

وأتم "منذ ذلك الحين وأجريت عشر مقابلات مختلفة ويقول لي الجميع أنه لا يوجد تسلل، هذا لا يجعل مزاجي أفضل بشكل واضح".

التعادل حرم ليفربول من الانتصار على الغريم اللدود إيفرتون والذي لم يتلق أي هزيمة على صعيد البريميرليج حتى الآن ويتصدر ترتيب البطولة برصيد 13 نقطة بدون منافسة.

في الوقت نفسه، إصابة فان دايك تبدو خطيرة بينما لم يتم التعامل بأي صورة مع بيكفورد من قبل الحكم، بينما حرص الدولي الإنجليزي على الاعتذار للهولندي نتيجة لتدخله العنيف.