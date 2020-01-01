كلوب يرد على أسطورة يونايتد: ليفربول يلعب كرة قدم استثنائية لا قذرة!

تصريحات قوية من الألماني..

لم يستطع يورجن كلوب أن يتمالك نفسه من انتقادات وجهها روي كين، أسطورة مانشستر يونايتد، إلى أداء ليفربول أمام آرسنال مساء الإثنين، إذ اعتبر أن قائد المانيو السابق على الأرجح كان يتابع مباراة أخرى.

ليفربول تمكن من تحويل تأخره بهدف إلى فوز عريض على الجانرز بثلاثية، في مباراة هيمن عليها الريدز بصورة شبه كاملة، إلا أن هذه لم تكن رؤية كين على الإطلاق، فاتهم أصحاب الأرض بأنهم ظهروا بشكلٍ "قذر".

كين خلال تواجده في الاستوديو التحليلي لمباراة ليفربول وآرسنال عبر شبكة سكاي سبورتس قال "إنهم مثل الآلة (ليفربول) لديهم جودة عالية في المضي قدمًا، من الواضح أنهم أحد أكثر الفرق لياقة، إنهم يخنقون المنافس".

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كما أضاف "أعرف أن آرسنال كان يشجعهم على ذلك باللعب من الخلف. لقد كان ليفربول قذرًا في مناسبة أو مناسبتين في الدفاع اليوم، لكنهم في النهاية أنجزوا المهمة وحققوا بداية جيدة للموسم".

كلوب بدوره عقّب "هل سمعت ذلك بشكل صحيح؟ السيد كين قال أن أدائنا كان قذرًا اليوم؟ يمكنني سماعك بالفعل، هل قلت ذلك؟ أردت التأكد فقط، ربما كان يتحدث عن مباراة أخرى، لا يمكن أن يقصد هذه المباراة، آسف!".

وتابع "هذا وصف لا يصدق للمباراة أبدًا، لقد كانت مباراة استثنائية للغاية ولا شيء كان قذرًا، لا شيء على الإطلاق! منذ الثانية الأولى كُنّا مسيطرين بنسبة 100%"..

وأردف "عليك أن تكون حذرًا للغاية من الهجمات المرتدة، أظن أن 60 أو 70 % من كرات آرسنال كانت تسللًا، الآن عليك الانتظار لوقت أطول لمعرفة حقيقة ذلك وهذا ليس بالجيد، ولكني أظن أن الأغلبية كانت تسللًا".

وأتم "كان على أليسون أن يتصدى لواحدة وكانت لديهم فرصتين، لا يمكنك تجنب ذلك، تكون في حاجة إلى حارس مرمى في مثل هذه المواقف، وبصرف النظر عن ذلك، فإن كرتنا اليوم كانت استثنائية ولا يوجد شيء سيء يمكن قوله عن هذه المباراة، كله عكس القذارة".

يذكر أن الفوز قد رفع رصيد ليفربول ليصبح 9 نقاط وليتقاسم صدارة البريميرليج مع جاره اللدود، إيفرتون، بينما تجمد رصيد آرسنال عند النقطة السادسة وتراجع للمركز الخامس.