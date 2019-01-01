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الدوري الإنجليزي الممتاز

كلوب يدخل تاريخ ليفربول برقم قياسي جديد

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المدرب الألماني يورجن كلوب يحقق رقمًا غير مسبوقًا مع الريدز

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

دخل المدرب الألماني يورجن كلوب تاريخ فريق ليفربول، بعد فوزه بسبع مباريات في شهر ديسمبر بالبريميرليج، وهو رقم لم يحقق الفريق في أي من الشهور الميلادية من قبل في تاريخ هذه المسابقة.

وكان كلوب قد اختير كأفضل مدربًا في البريميرليج عن شهر ديسمبر، وهي جائزته الأولى منذ سبتمبر عام 2016.

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وقال كلوب في تصريحاته عقب التتويج بالجائزة: "من الرائع الفوز بالجائزة، لقد كان شهرًا ناجحًا وصعبًا في نفس الوقت، خضنا كل مباراة وكأنها الأهم في الموسم، المنافسة كانت شديدة ولكن هذا ما جعل الشهر مميزًا".

كما أرجع كلوب سر نجاحه إلى روح الفريق وقال: "سر النجاح 100% يعود إلى روح الفريق، أنا أعرف القليل عن كرة القدم ولكن المهارة الأهم لي هي خلق أجواءً إيجابية في الفريق، أنا أقود هذه المجموعة ولكني لا أنجح دون مجهوداتهم".

يذكر أن ليفربول يتصدر حاليًا جدول ترتيب فرق البريميرليج بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

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