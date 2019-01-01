كلوب يدافع عن صلاح: هل تحدث أحد عن جيمي فاردي؟

التساؤلات زادت حول صلاح في الفترة الأخيرة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أوضح المدير الفني الألماني، يورجن كلوب، أنه لم يتحدث مع محمد صلاح عقب سقوطه أمام كريستال بالاس في الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن لاعبه يعرف أنه قام بشيء خاطئ.

وتتزايد الاتهامات حول صلاح بإدعاء السقوط داخل منطقة الجزاء من أجل الحصول على ركلات الجزاء، خاصة أمام كريستال بالاس وتدخل ممادو ساخو عليه.

وأكد كلوب أنه لم يتحدث مع صلاح قبل مواجهة ليستر سيتي غدًا الأربعاء: "إذا كان هذا الموقف هو الأول من دون الحصول على ركلة جزاء، سنتحدث عن كل المواقف، جميع المواقف أمام نيوكاسل، أرسنال، برايتون، لن نتحدث عنها لأنها ركلة جزاء".

وأردف مدافعًا عن هداف الدوري الإنجليزي: "إذا كانت مباراة كريستال بالاس الأولى إذا لماذا نتحدث؟ هل تحدث أحدًا لجيمي فاردي أمام ساوثامبتون، الجميع رأها، هل جيمي شخص سيء؟ أنا لا أقول أنه "غطاس" بل في موقف آخر والمدافع خلفك قد تشعر بشيء فهل عليك أن تسقط".

وتابع: "لا أتحدث للاعبين عن أشياء واضحة، صلاح يعرف ذلك، لا تسقط في مواقف مثل تلك، هناك مواقف أخري تكون واضحة ولا يتحدث أحد عنها، لأنها ليست لمانشستر سيتي أو يونايتد أو ليفربول حتى أرسنال وتشيلسي، جميع الأندية قد تقوم بهذا من وقت للآخر ولا يتحدث أحد".

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفًا، وينتظر توسيع الفارق مع مانشستر سيتي الذي خسر بهدفين مقابل هدف أمام نيوكاسل.