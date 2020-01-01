كلوب يدافع عن صلاح ضد الأنانية: أين كنت لأصبح دونه؟

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يدافع عن المصري محمد صلاح ضد اتهامات الأنانية.

دافع المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن النجم المصري محمد صلاح ضد الاتهامات التي يتلقاها الأخير بالأنانية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب، وأكد خلالها على أهمية أهداف صلاح، ومحاولاته الدائمة لتحقيق الحذاء الذهبي.

وقال كلوب: "صلاح لاعب مهاجم، كيف يمكنه ألا يكون متحمسًا للحصول على الحذاء الذهبي؟ ذلك الأمر منطقي".

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وأضاف: "في آخر عامين حقق الفوز بالجائزة، وفي الموسم الماضي تشاركها مع ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج، هي جائزة هامة دومًا بالنسبة له".

وأردف: "المهاجم يستطيع فقط تسجيل الأهداف عندما يؤدي بشكل جيد، وصلاح قام بذلك بالفعل أمام برايتون لذلك سجل".

وأنهى تصريحاته عن ثلاثي الهجوم: "تسجيل صلاح وماني وفيرمينو لـ 250 هدفًا هو أمر مذهل، تخيلوا أين كنت لأكون لو لم يتواجدوا هنا".

جدير بالذكر أن صلاح كان قد وصل لهدفه رقم 19 في مواجهة برايتون الأخيرة، ليستمر في مطاردة هداف البطولة جيمي فاردي نجم ليستر سيتي والذي يملك 22 هدفًا.