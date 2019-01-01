كلوب يحقق رقماً كبيراً في مسيرته بالفوز على بورتو
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فاز ليفربول الإنجليزي على ضيفه بورتو البرتغالي بهدفين دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
سجل للريدز نابي كيتا في الدقيقة الخامسة، وروبرتو فيرمينو في الدقيقة السادسة والعشرين.
نتيجة وضعت الريدز في وضع جيد قبل خوض الإياب على ملعب الدراجاو يوم الأربعاء 17 ابريل، إلا أن ذلك لم يكن الأثر الوحيد.
400 - Tonight was Jurgen Klopp’s 400th win as a manager in all club competitions, 111 of which have been with Liverpool (180 with Borussia Dortmund, 109 with 1. FSV Mainz 05). Boom. #LIVPOR pic.twitter.com/HkLh6owRXM— OptaJoe (@OptaJoe) April 9, 2019
وحملت تلك المباراة الانتصار رقم 400 للمدرب الألماني يورجن كلوب في تاريخه بجميع المسابقات.
يأتي ذلك بواقع 111 مع ليفربول، و180 مع بوروسيا دورتموند، و109 مع ماينتس.