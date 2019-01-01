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دوري أبطال أوروبا

كلوب يحقق رقماً كبيراً في مسيرته بالفوز على بورتو

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مدرب الريدز يصل للانتصار رقم 400 في مسيرته..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

فاز ليفربول الإنجليزي على ضيفه بورتو البرتغالي بهدفين دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل للريدز نابي كيتا في الدقيقة الخامسة، وروبرتو فيرمينو في الدقيقة السادسة والعشرين.

نتيجة وضعت الريدز في وضع جيد قبل خوض الإياب على ملعب الدراجاو يوم الأربعاء 17 ابريل، إلا أن ذلك لم يكن الأثر الوحيد.

وحملت تلك المباراة الانتصار رقم 400 للمدرب الألماني يورجن كلوب في تاريخه بجميع المسابقات.

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يأتي ذلك بواقع 111 مع ليفربول، و180 مع بوروسيا دورتموند، و109 مع ماينتس.

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