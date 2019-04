كلوب يحقق رقماً كبيراً في مسيرته بالفوز على بورتو

فاز ليفربول الإنجليزي على ضيفه بورتو البرتغالي بهدفين دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل للريدز نابي كيتا في الدقيقة الخامسة، وروبرتو فيرمينو في الدقيقة السادسة والعشرين.

نتيجة وضعت الريدز في وضع جيد قبل خوض الإياب على ملعب الدراجاو يوم الأربعاء 17 ابريل، إلا أن ذلك لم يكن الأثر الوحيد.

400 - Tonight was Jurgen Klopp’s 400th win as a manager in all club competitions, 111 of which have been with (180 with , 109 with 1. FSV 05). Boom. #LIVPOR pic.twitter.com/HkLh6owRXM