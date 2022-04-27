كلوب يحترم المسلمين .. ماني يكشف كواليس تدريبات ليفربول في رمضان!

كشف ساديو ماني أن قائد ليفربول جوردان هندرسون أقنع يورجن كلوب بتغيير جدول تدريب النادي هذا الشهر من أجل استيعاب اللاعبين الذين يحتفلون بشهر رمضان.

ويأتي شهر رمضان الكريم بدايةً من يوم السبت 2 أبريل حتى يوم الاثنين 2 مايو، وهي الفترة التي يشارك فيها ليفربول في العديد من المواجهات الهامة في موسمه الحالي.

وتحدث الجناح السنغالي إلى قنوات "beIN SPORTS" للتعبير عن صعوبة التدريبات في شهر رمضان، وكيفية الاهتمام بمواعيد التغذية ونوع المأكولات.

حيث قال ماني: "الأمر ليس سهلاً لأن اللعب والتدريب في شهر رمضان ليس بالأمر السهل على الإطلاق".

وواصل: 'لكن قبل رمضان حاولنا التحدث مع القائد هندرسون لإخبار كلوب أنه ربما يمكننا تغيير الجدول الزمني والتدريب في الصباح".

وتابع: "إنه أسهل بالنسبة لنا. إذا كنت تتدرب في الصباح، فلديك وقت للراحة والعودة إلى المنزل، لكن إذا تدربت في الساعة الثانية أو الثالثة فسيكون الأمر صعبًا".

وأوضح: "وافق يورجن كلوب وأعتقد أن هذا يجعل الأمر أسهل ونحاول بذل قصارى جهدنا".

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وعندما سُئل كيف يتعامل نجوم ليفربول مع الصيام في أيام المباريات، أضاف ماني: "ليس الأمر سهلاً، لكن كما هو الحال دائمًا، فإن يوم المباراة شيء آخر".

وأردف: "مع رمضان الأمر صعب لكن أعتقد أن ليفربول يحاول تسهيل كل شيء علينا".

واستدرك: "نتحدث مع أخصائية التغذية لدينا، منى، وخاصة قبل يوم المباراة، وهي جعلت كل شيء أسهل بالنسبة لنا للتأكد من أننا نستطيع قضاء رمضان".

جدير بالذكر أن فريق ليفربول لديه مواجهة هامة الليلة في ذهاب الدور نصف النهائي أمام فريق فياريال الإسباني على ملعب أنفيلد.

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