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الدوري الإنجليزي الممتاز

كلوب يتهم أرضية الملعب في تعادل ليفربول مع ليستر سيتي

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Getty Images
تعادل غير مُرضي للريدز
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

تحدث المدير الفني الألماني، يورجن كلوب، لنادي ليفربول الإنجليزي، عن تعادل الريدز مع ليستر سيتي في ختام مباريات الجولة الـ24، من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفشل الريدز في استغلال خسارة مانشستر سيتي أمس أمام نيوكاسل، ليرفض الريدز توسيع الفارق في صراع الصدارة.

كلوب أشاد بتنظيم ليستر سيتي: "لقد كانوا منظمين، ولعبوا بدفاع عميق، المباراة كانت صعبة وكنا نريد أن نصل إلى الثلث الأخير، المرتدات تم قتلها بأرضية الملعب أكثر من الخصم".

وتابع: "لقد وضعناهم تحت الضغط، لكنهم قدموا أداء جيد، لم نكن محظوظين بتلقي هدفًا في الشوط الأول، في الشوط الثاني لا أعرف لماذا حاولنا أن نلعب في العمق، لم يمثل هذا شيء".

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وعن وجود ركلة جزاء للريدز: "قد تكون أكثر ركلة واضحة في المباراة، الحكم كان في موقف رائع، عليك أن تسأله لماذا لم يتحسب ركلة جزاء، لا يمكنك تغيير كل شيء".

وأصبح الفارق بين ليفربول ومانشستر سيتي، 5 نقاط فقط في صراع صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويقترب توتنهام مرة أخرى عقب الفوز على واتفورد.

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