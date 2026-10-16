كلوب يتجاهل قمة بايرن ميونخ ولايبزيج .. ويقرر حضور مباراة ليفركوزن في البوندسليجا!

بحسب صحيفة بيلد، سيغيب يورجن كلوب عن القمة الكبيرة التي تجمع بايرن ميونخ ولايبزيج يوم السبت، وسيتابع بدلاً من ذلك مباراة باير ليفركوزن أمام فرايبورج عن قرب.

وعلى الرغم من أن صاحب الـ59 عاماً استدعى أربعة لاعبين من فرايبورج، هم ماكس روزنفيلدر، وفيليب تريو، ويانيك إنجلهارت، وديري شيرهانت، في قائمته المزدوجة خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة الطويلة للغاية، فإن غيابه عن ميونخ يبقى مفاجئاً.

فهو سيفقد فرصة مشاهدة عدد كبير من لاعبي المنتخب بشكل مباشر، وكذلك لقاءً متجدداً مع وجوه مألوفة من لايبزيج. فقبل توليه منصبه في الاتحاد الألماني لكرة القدم، عمل مديراً لكرة القدم العالمية في ريد بُل، وكان يحضر كثيراً مباريات نادي ساكسونيا.

ويضيف التقرير أن مساعد المدرب سفين بندر سيتابع مباراة الصاعد الجديد إلفرسبيرج أمام أوجسبورج. وكان إلفرسبيرج قد منح منتخب ألمانيا مؤخراً فيليكس كايدل، في حين منحه أوجسبورج فين دامن وهينيس بيرنس.

يورجن كلوب يتابع مباراة أخرى لبايرن ميونخ





ويوم الأربعاء، ذكرت صحيفة بيلد أن كلوب سيشاهد لاعبي بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، وسيرى أيضاً كاي هافيرتس لاعب آرسنال. أما المساعد بيب لاينديرس فسيحضر مباراة لايبزيج خارج أرضه أمام ريال مدريد. وإلى جانب دافيد راوم وريدل باكو وبرايان جرودا الذين تم اختيارهم مؤخراً، قد يأمل روكو رايتس أيضاً في أن يكون ضمن حسابات المنتخب في مواجهات دوري الأمم الأوروبية المقبلة في نوفمبر.

ومن المقرر أن يعلن كلوب قائمته في 5 نوفمبر، وعلى خلاف ما حدث في سبتمبر، فإنها لن تضم 44 لاعباً. ومن المرجح أن يختار المدرب الوطني هذه المرة ما يصل إلى 26 لاعباً. ويواجه منتخب ألمانيا صربيا (13 نوفمبر) ثم هولندا (16 نوفمبر) في ختام دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية. ويحتاج المنتخب إلى الفوز في المباراتين لإنهاء المجموعة في المركزين الأولين وإبقاء آماله في الوصول إلى ربع النهائي قائمة.

وعلى خلاف سلفه يوليان ناجلسمان، حضر كلوب عدداً كبيراً من المباريات لتقييم المرشحين المحتملين حتى قبل اختيار قائمته الأولى. كما زار حصص التدريب في الأندية.