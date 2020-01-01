كلوب يبدي قلقه من تواصل ريال مدريد وبرشلونة مع صلاح وماني

للمرة الأولى .. كلوب يعترف بقلقه من ضغط عملاقي الليجا على نجوم ليفربول

أعرب المدير الفني لليفربول يورجن كلوب عن قلقه، مما يتردد من حين لآخر عن اهتمام عملاقي الليجا ريال مدريد وبرشلونة بثنائي هجوم الريدز محمد صلاح وساديو ماني.

ويرى المدرب الألماني أن استمرار ضغط الريال والبرسا على نجوم ليفربول، يمثل تهديدًا في المستقبل، لصعوبة تمنع أي لاعب على أشهر ناديين في العالم.

وفي هذا الصدد قال كلوب في مقابلة مع صحيفة "إندبندنت" البريطانية "أعتقد بالنسبة للاعبين، إذا تلقوا اتصالات من برشلونة أو ريال مدريد، فمن الصعب قول لا".

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وأضاف "ليفربول نادٍ كبير ومن أفضل أندية العالم، لكن في أمريكا الجنوبية يبدو برشلونة وريال مدريد أكثر شهرة، وهذا بسبب اللغة".

وختم حديثه في هذه الجزئية "هناك بعض المكالمات الصادرة من ريال مدريد أو برشلونة قد تسبب بعض المتاعب، وبصرف النظر عن الريال والبرسا، فلا يوجد أندية كثيرة في العالم يمكنها شراء لاعبينا".

وسبق لليفربول أن باع اثنين من أبرز نجومه لبرشلونة في السنوات الماضية، وهما لويس سواريز وفيليب كوتينيو، الأول حقق نجاحات مدوية منذ عام 2014، لكن الآخر لم يحالفه التوفيق على مدار 18 شهرًا، ليضطر للذهاب إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وجاءت تصريحات كلوب قبل مواجهة وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يتصدره فريقه بفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي.