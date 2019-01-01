كلوب يؤكد غياب شاكيري عن الفترة التحضيرية لليفربول

بعد تعرضه للإصابة مع منتخب سويسرا الشهر الماضي

أكد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، غياب لاعب الفريق شيردان شاكيري عن الفترة التحضيرية بسبب الإصابة.

الدولي السويسري تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، خلال تأدية الواجب الدولي مع بلاده ضد إنجلترا في 9 يونيو الماضي.

صاحب الـ27 عاماً عاد لمقر ليفربول في ميلوود من أجل الاستعداد للموسم الجديد، ولكن يبدو أنه سيبتعد لبضعة أسابيع.

وقال كلوب عن موقف شاكيري:"لم يتعافى حتى الآن من الإصابة، سيحتاج للمزيد من الوقت للعودة".

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وأضاف:"لديه تمزق في العضلية الخلفية لذلك لن يشارك خلال الأسابيع القادمة مع الفريق".

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ستوريدج وجه هذه الكلمات من أجل عودة كلبه المفضل👇



"سأدفع أي شيء، أريد كلبي مرة أخرى" 😔🐶

(📽: @DanielSturridge ) pic.twitter.com/bu4rfstSed — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 9, 2019

ويستعد ليفربول لافتتاح تحضيره للموسم الجديد، باللعب ضد جاره ترانميري روفرز يوم الخميس القادم.