كلوب يؤكد عودة جوميز للمشاركة أمام توتنهام

لم يشارك في أي مباراة مع الريدز منذ 5 ديسمبر الماضي أمام بيرنلي

أكد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، أن لاعب الفريق جو جوميز سيعود مرة أخرى للمباريات في شهر مارس القادم.

المدافع الإنجليزي لم يظهر مع الريدز منذ 5 ديسمبر الماضي، بعد تعرضه لكسر في القدم أمام بيرنلي.

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غياب جوميز تسبب في العديد من الأزمات لليفربول، أجبر كلوب على الدفع بزميله فابينيو كقلب دفاع.

وعن موعد عودته قال كلوب:"أعتقد بعد العطلة الدولية سيكون بخير".

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(📽️: @omomani) pic.twitter.com/zFWVuqO7qM — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 27, 2019

وأضاف:"لو لم يتعرض أحد لأي إصابات ستكون أمامنا خيارات عديدة، جوميز أحرز تقدماً كبيراً للعودة مرة أخرى".

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وأما عن أوكسليد تشامبرلين:"يتدرب بنسبة 70% من الواجبات الطبيعية لأي لاعب، لازال بحاجة للتعافي والتدرب بشكل أكبر".

ووفقاً لتصريحات كلوب فإن جوميز سيعود لليفربول، خلال مواجهته مع توتنهام في 31 مارس القادم بالدوري الإنجليزي.