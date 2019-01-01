كلوب يطمئن جمهور ليفربول على صلاح ويشيد بشخصية الفريق

أبرز ما صرح به يورجن كلوب وجوردان هندرسون عقب فوز ليفربول على بورنموث

قال يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول إن الشخصية القوية التي يظهرها اللاعبون في الآونة الأخيرة هي السبيل الوحيد لتحقيق أحلام الريدز.

وكان ليفربول قد حقق انتصارًا مريحًا خارج قواعده بعدما عاد من ميدان بورنموث بثلاثة نقاط إثر الفوز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء لحساب الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعقب المباراة أشاد يورجن كلوب بأداء جميع اللاعبين بما فيهم من يحصلون على فرصة المشاركة بشكل أساسي للمرة الأولى منذ فترة طويلة وعلى رأسهم نابي كيتا.

وحول ذلك، قال كلوب إن الفوز العريض الذي حققه ليفربول اليوم جاء نتيجة لنجاح الفريق في فرض سيطرته على الدقائق التسعين وإظهار شخصية قوية من قبل اللاعبين.

وأضاف: "السيطرة لا علاقة لها بالتنافس والسيناريوهات الدراماتيكية، أحيانًا تحتاج إلى السيطرة من أجل ضمان النقاط وعدم الدخول في حسابات معقدة"

وتابع: "لا أريد اللوم على اللاعبين بخصوص الأداء في هذه المباراة أو أي من المباريات السابقة، المهم أن الشخصية التي يمتلكها اللاعبون تساعدهم على استعادة تألقهم من جديد"

وأردف: "لا أعرف شيئًا حتى الآن عن إصابة ديان لوفرين، ولكن أتمنى أن يكون بخيرو ألا تستغرق عملية تعافيه الكثير من الوقت حتى يعود إلى الملاعب من جديد"

وحول الخروج من المباراة بشباك نظيفة قال: "أعتقد أن كلمة شباك نظيفة هي الكلمة الأكثر تداولًا في عرفة خلع الملابس في الوقت الخالي، أخيرًا نجحنا في ذلك"

وعلّق المدرب الألماني على محمد صلاح بقوله: "لقد تعرض لإصابة من فترة طويلة ولكنّه الآن عاد وأصبح جاهزًا بنسبة 100%".

واختتم: "نابي رائع ومو صلاح كان قويًا وهندو وميللي سيطرا على خط الوسط بصورة جيدة أما جو جوميز فقد لعب بصورة طبيعية. هذا كل ما أحتاج له".

وفي السياق ذاته، قال قائد الفريق جوردان هندرسون إن الكرة الطولية التي أرسلها كانت ضرورية في هذا الوقت من أجل كسر الخطوط"

وأكد: "جميع الأهداف كانت رائعة ونتاج لعمل مميز من اللاعبين جميعًا، هذا هو المهم الآن وهذا ما يفكر فيه الجميع قبل أي مباراة"

واسترسل: "الأداء كان قويًا ونجحنا في القيام بما أردنا فعله، الآن علينا التفكير في المباراة القادمة من أجل الاستمرار في نفس النسق التصاعدي"

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يذكر أن ليفربول قد حقق انتصاره الخامس عشر من أصل 16 مباراة خاضها حتى الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز رافعًا رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 46.