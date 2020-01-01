كلوب: هكذا سنجد أرنولد أو روبرتسون الجديد

يأمل مدرب ليفربول يورجن كلوب في العثور على ترينت ألكسندر أرنولد أو أندي روبرتسون مرة أخرى...

يأمل مدرب ليفربول يورجن كلوب في العثور على ترينت ألكسندر أرنولد أو أندي روبرتسون مرة أخرى ، حيث أكد أنه لديه آمالًا كبيرة في "نيكو وليامز"

وتألق ظهيرا ليفربول في التشكيل الأساسي للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قدم كلاهما أكثر من 10 تمريرات حاسمة للموسم الثاني على التوالي.

حيث أن الثنائي تعاونا معاً لقيادة الريدز للعديد من النجاحات الفترة الماضية، كان أهمها دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، واحتلال صدارة النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي.

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وفي ظل عدم وجود سوى عطلة قصيرة قبل بدء موسم الدوي الإنجليزي الجديد في 12 سبتمبر، بعد أن أوقف فيروس كورونا البطولة لثلاثة شهور، لا يشعر كلوب بالقلق من أي ضغط على نجمي فريقه.

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وقال كلوب في تصريحاته : "نفكر باستمرار في وضعنا ونعلم أننا بحاجة إلى إيجاد حلول لذلك ، ولكن هذا هو الحال".

وتابع " نيكو ويليامز لديه فرصة حقيقية في الفريق بالفعل ، ومن الجيد حقًا أن يكون معنا ".

وأضاف "سيكون لدينا حلول أخرى لهذه المشاكل ولكن العثور مرة أخرى على ترينت وروبرتسون صعب ولكنه ربما يكون ممكنًا وسنعمل على ذلك بنسبة 100 %".

وتحدث كلوب أيضًا عن تحديات بناء الفريق ويقول إنه من المهم عدم تخزين اللاعبين ، حتى إذا اعترفت أن وجودهم يوفر الراحة.

وذكر خسارة حارس المرمى أليسون في بداية هذا الموسم كمثال محدد ، لكن المدرب الألماني يرى إنه لا يمكن لأي فريق الاستعداد بشكل كامل لخسارة اللاعبين بسبب الإصابات.

وأكمل حديثه قائلًا: "لو أن الأمر متروك للحظ، فإن (خسارة أليسون) لم يكن محظوظًا في ذلك اليوم ، فنحن جميعًا نريد أن نكون مستعدين لهذه المواقف لكننا لسنا كذلك ، فلا أحد في الحقيقة".

وأردف "إنه يهاجم اللاعب الخاطئ دائمًا، إذا كنت تعتقد أنك بخير في هذا المركز وتعتقد أن لديك بدائل ، فإنه يهاجم شخصًا في مركز مختلف وليس لديه بدائل كافية فعليك أن تكون مبدعًا على الفور".

واستمر "لذا ، نبني فريقًا ويشعر الجميع بالحاجة إليه. وهذا يعني أنه في بعض الأحيان يمكننا أن نكون غير مكتملين قليلاً ،ولكن لدينا دائمًا حل وطالما كان لدينا فإننا نعمل مع ذلك ".



وواصل "بالنسبة لنادٍ مثلنا ، ليس من الممكن على مقاعد البدلاء أن يكون لدينا 20 لاعبًا من الطراز العالمي ، وعلينا أن نؤدي على مستوى عالمي وهذا ممكن في تشكيلات مختلفة وجميع اللاعبين لدينا لديهم كل الإمكانيات ليكونوا عالميين ، ولكن في بعض الأحيان لا يلعبون في كثير من الأحيان بما يكفي لإظهار ذلك".

وأضاف "إن تشكيل الفريق أمر صعب للغاية ويواجه تحديًا كبيرًا كل عام ، ولكن الجواب هو عدم وجود لاعبين أكثر مما تحتاجه في الواقع ، هذه ليست الإجابة، تشعر بالراحة في هذه اللحظة ولكن بعد ذلك طوال العام لديك مشاكل مختلفة".

واختتم "لهذا السبب من الصعب تحديد الرقم الصحيح أو البدائل المناسبة ، ولكن هذه هي المهمة التي يتعين القيام بها ، حتى الآن لقد فعلناها على ما يرام ، ونأمل أن تظل على هذا النحو".