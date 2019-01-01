كلوب: نهاية الموسم ستكون ممتعة في البريميرليج

هل ينهي ليفربول الموسم متوجاً ببطولة؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تنبأ يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أن يكون ختام الموسم لفريقه حافلاً بالإثارة في ظل التنافسية الكبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول صدارة البريميرليج بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، ولكن الأخير يملك مباراة مؤجلة، كما وصل لربع نهائي دوري الأبطال.

وقال كلوب للموقع الرسمي لناديه: "أشعر بالحماسة، موسم كهذا تحضر من أجل أسابيعه الأخيرة، لن يكون هناك توقفات وسنلعب مباراة تلو الأخرى، وهذا مهم".

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أكمل: "هناك من ينافس على التأهل الأوروبي وآخر لتفادي الهبوط، فريق مثل وولفز مثلاً لم يكن يلعب على أي هذا ولكن مرشح لنهائي كأس الاتحاد، هؤلاء منافسينا".

وواصل الألماني: "هناك دوري الأبطال أيضاً، كل المباريات نهائيات الآن، صنعنا قاعدة مثيرة وممتعة".

وحول أحوال لاعبيه: "لم يعد الجميع بعد، ولكن سيعودوا، خطوة بخطوة، شاكيري وترينت لا يزالا يتعافيان، ولكن البقية تتدرب بشكل طيب".

ويلعب ليفربول مساء الأحد المقبل أمام توتنهام في استئناف لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز.