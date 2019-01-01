كلوب: لن نفرط في أي لاعب ولدي فكرة أحاول تنفيذها

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يؤكد أنه سيحاول الابقاء على كافة عناصر فريقه في الفترة المقبلة من أجل منح الريدز المزيد من الانسجام بالموسم المق

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على ضرورة الحفاظ على قوام الفريق الحالي بعد نهاية الموسم الجاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب وأكد خلالها أن الفريق يجب أن يبقى معًا لفترة طويلة حتى تبدأ الانتصارات في القدوم.

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وقال كلوب: "الطريقة الأفضل بالنسبة لي حاليًا هي أن أكون مجموعة من اللاعبين وأحاول تطويرهم معًا لفترة طويلة، ذلك هو ما في رأسي".

وأضاف: "ربما كانت تلك هي مشكلة ليفربول الأكبر في العشر سنوات الأخيرة، عندما كانوا يمتلكون فريقًا جيدًا بعد أي موسم تجد كل لاعب منهم في مكان آخر، لكن ذلك لن يحدث هذا العام".

وأكمل: "علينا فقط أن نركز على أنفسنا وما نستطيع أن نحققه، من الجيد أن تكون كل الأمر متمحورة حولك أنت فقط ولا تفكر في الآخرون".

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جدير بالذكر أن ليفربول كان قد فرط في خدمات البرازيلي فيليبي كوتينيو في يناير قبل الماضي لصالح برشلونة، وكانت تلك هي آخر صفقة كبيرة للاعب يخرج من الريدز.