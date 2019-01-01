كلوب: ميسي هو الأفضل على الإطلاق لكن فان دايك الأحق بالكرة الذهبية

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يعبر عن رأيه في سباق الكرة الذهبية الذي يحسم في ديسمبر المقبل.

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أنه يرى لاعبه الهولندي فيرجل فان دايك هو الأحق بالحصول على جائزة الكرة الذهبية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب وأكد خلالها أن ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة يستحق الحصول على الجائزة في كل موسم لو كان يتم منحها لأفضل نجوم الجيل الحالي.

وقال كلوب: "لو سيتم منح الكرة الذهبية لأفضل لاعب متواجد في الجيل الحالي من اللاعبين فيجب أن يتم منحها بشكل مستمر لليونيل ميسي، ذلك الأمر لا يحتمل الجدال".

وأضاف: "لو أن تلك الجائزة يتم منحها لأفضل لاعب في الموسم الماضي إذا فهو فيرجيل فان دايك، لا أعرف بالتحديد كيف يمكن لذلك أن يحدث لكنني أرى الأمر بتلك الطريقة".

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وأكمل: "الأفضل على الإطلاق؟ ليونيل ميسي، الأفضل في الموسم الماضي؟ فان دايك الأمر بتلك البساطة بالنسبة لي ومن وجهة نظري".

وأردف متحدثًا عن موقف ليفربول في جدول الترتيب: "لو خسرنا أمام كريستال بالاس لكان الفارق مع المركز الثاني قد وصل لخمس نقاط وبدأ الجميع يتحدث عن العديد من الأمور".

وأنهى تصريحاته: "الأمر الأهم حاليًا أن نضع تركيزنا على كل مباراة عندما يأتي موعدها وألا نركز في أمور مثل فارق النقاط أو عددها، يجب أن نبقي على أنفسنا في حالة راحة قدر الإمكان".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ٣٧ نقطة بينما يحتل ليستر سيتي المركز الثاني برصيد ٢٩ نقطة.