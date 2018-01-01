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الدوري الإنجليزي الممتاز

كلوب: مورينيو مدرب رائع ولا يمكن لأحد محو تاريخه

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المدرب الألماني يبدي تضامنه مع نظيره البرتغالي جوزيه مورينيو بعد رحيله عن مانشستر يونايتد

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أبدى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تعاطفه مع جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد بعد رحيله عن النادي الإنجليزي.

يونايتد أعلن اليوم الثلاثاء عن رحيل مورينيو، بعد حوالي موسمين ونصف قضاهم مع الشياطين الحمر.

وعلق كلوب على هذا القرار:"مورينيو شخص تنافسي ومدرب رائع يمتلك طموحاً كبيراً، أتخيل شعوره بعد الأشهر الماضية".

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وأضاف:"لا يمكن لأحد أن ينكر كل ما قام به طول مسيرته التدريبية".

وتابع:"هو شخص اعتاد على الفوز تمت إقالته ولكنه حصد بعض البطولات معهم، لا يمكن انتقاده بشكل كبير ولكني أتطلع أين سيذهب بخطوته القادمة".

ونجح مورينيو في تحقيق 3 بطولات مع مانشستر وهي الدرع الخيرية، الدوري الأوروبي، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين.

إلى مورينيو الذي خذلني: وداعًا

ويعتبر الموسم الحالي هو واحداً من ضمن الأسوأ طوال مشواره، حيث يحتل يونايتد المركز السادس بالدوري بفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

ويعتبر الإيطالي أنطونيو كونتي والأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، بالإضافة للفرنسي لوران بلان هم أقرب المرشحين لخلافة مورينيو.

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