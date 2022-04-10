أكد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول أن تعادل فريقه ضد نظيره مانشستر سيتي تعد نتيجة طيبة في ظل الظروف التي مرت بها مواجهة الفريقين.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها عقب اللقاء لصالح "إن بي سي سبورت"، وأكد خلالها أنه كان يرغب في الفوز قبل أي شيء.

وقال كلوب عن مواجهة مانشستر سيتي: "لقد كانت مباراة قوية للغاية، أفضل مصطلح لدي للتعبير عن تلك المواجهة أنها كانت مثل لقاء في رياضة الملاكمة".

وأضاف: "لو تركت ذراعيك للحظة واحدة سيتم ضربك من قبل المنافس، وهذا بالتحديد ما حدث بين الفريقين اليوم".

وأردف: "لقد كانت مباراة صعبة للغاية، لكننا استطعنا أن نمنحهم بعض الأوقات الصعبة للغاية، وجعلناهم يعانون".

وأكمل: "مانشستر سيتي لعب بشكل مباشر أكثر على المرمى مما هم معتادون، لكن لا بأس بذلك، كنت سأحب لو فزت لكن من الجيد أننا لم نخسر".

بعد لقاء اليوم بقى الحال على ما هو عليه في سباق الصدارة، حيث يتفوق مانشستر سيتي بـ 74 نقطة، بينما يحل ليفربول ثانيًا بـ 73 ويتبقى لكل فريق سبعة لقاءات.