كلوب: مواجهة بيرنلي صعبة ولن ننخدع بالتركيز مع مانشستر سيتي

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يؤكد على صعوبة مواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي ويؤكد أن كل تركيزه مع شون دايش وفريقه.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على صعوبة مباراة فريقه المقبلة أمام بيرنلي في الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني للريدز خلال المؤتمر الخاص بمباراة الفريق وأكد خلالها أنه سيصب كل تركيزه على تلك المباراة فقط.

وقال كلوب: "لحسن الحظ لن يكون علينا أن نغير الكثير من الأمور في الفترة المقبلة، خطتنا أن نحاول الفوز بمباريات كرة القدم المقبلة، وهذا أمر صعب بما فيه الكفاية".

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وأضاف: "سنعرف نتيجة مباراة مانشستر سيتي قبل مباراتنا، لكننا لن نمنحها الكثير من الأهمية، لأننا سنقاتل على المركز الأول في الدوري الإنجليزي ومن الهام بالنسبة لنا أن نكون مستعدين ومتفائلين".

وأكمل: "مشكلتنا الوحيدة هذا الأسبوع هي فريق بيرنلي، هذا كافي بالنسبة لي، دايش يقوم بعمل رائع مع الفريق، وعلينا أن نكون في أفضل حالاتنا لنحقق الفوز عليهم".

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وعن حالة الإصابات قال: "لوفرين تدرب بشكل كامل بالأمس وبشكل طبيعي تمامًأ، وجو جوميز يركض بشكل جيد، ومعظم المشاكل ستنتهي بحلول العطلة الدولية على الأغلب، أما ميلنر فيستجيب للعلاج بشكل أسرع مما كنا نتوقع، لقد تدرب بالأمس مع مدرب التأهيل، إذا سألته سيقول أنه جاهز، كما أن هيندرسون بخير".