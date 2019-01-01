كلوب: محمد صلاح الأفضل في المباراة وهدف بيرنلي غير صحيح

تعرف على تصريحات كلوب بعد فوز ليفربول على بيرنلي في الدوري الإسباني

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، أنّ المصري محمد صلاح، مهاجم الفريق، كان أفضل لاعب في المباراة مشيرًا إلى أنّ أول أهداف بيرنلي غير صحيح.

ليفربول انتصر 4-2 في لقاء الجولة 30 من الدوري الإنجليزي أمام بيرنلي ليستمر في مطاردة مانشستر سيتي على صدارة الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات عقب المباراة: "لا نمتلك أي أزمة في الثقة بأنفسنا وحتى بعد خسارة الصدارة أمام إيفرتون. لقدسجلنا من قبل 5 أهداف وكنا الفريق الهجومي الأفضل في العالم وبعدها تراجعنا قليلًا وواجهنا بعض المشاكل".

وتابع: "محمد صلاح كان أفضل لاعب في المباراة اليوم ولكنّه لم يسجل".

المدرب الألماني أكد أنّ ما قدمه ليفربول أمام بيرنلي يشير بوضوح إلى أنّ الريدز لم يخرج من المنافسة على لقب البريميرليج.

👟 34 هدفًا بالقدم اليمنى

👟 11 هدفًا بالقدم اليسرى

😎 5 أهداف بالرأس



هـــــ50ـــدفًا لساديو ماني بقميص ليفربول! 🔴 pic.twitter.com/NAwcjdMLWu — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 10, 2019

وأردف: "المباراة كانت صعبة ولعبنا بصورة جيدة، ودائمًا مواجهة بيرنلي معقدة باختلاف الأسباب ومن الطبيعي ألا يحتسب الحكم هدف بيرنلي الأول ولكن من الجيد أنّه كان مبكرًا فاستطعنا الرد".

وواصل: "مولر لن يلعب ضدنا ولكن هذا لا يغير شيئَا من صعوبة مواجهة بايرن ميونخ لأنّهم يمتلكون العديد من العناصر في الخط الهجومي، أما بالنسبة لأزمة اللاعبين مع المنتخب الألماني فهذه المرة سوف أفكر قبل أن أرد ولن أعلق".

واختتم: "لو ظهر آدم لالانا في الملعب كما يفعل في التدريبات سوف يكون خير عون للفريق في الفترة المتبقية من الموسم، إنّه لاعب لديه القدرة على إحداث الفارق في طريقة اللعب ويستحق الإشادة".

ليفربول يمتلك 73 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر.