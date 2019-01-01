"كلوب محبط من أداء كيتا"

لاعب ليفربول السابق لا يرى الأداء متوافقاً مع السعر..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى ستيف نيكول مدافع ليفربول السابق إحباطه من أداء نابي كيتا لاعب وسط الفريق هذا الموسم.

وقال نيكول لـ(إي إس بي إن):"لنكُن صرحاء، لدينا 5 مباريات متبقية في الموسم ونحن نقول أنه بدأ يدخل الأجواء".

وأضاف:"أعني أنه لم يؤدي بشكل جيد حتى الآن، لعب مباريات قليلة بشكل متتالي، ولكنه لم يقدم الكثير هذا الموسم".

وأوضح:"أعتقد أن (يورجن) كلوب (مدرب الفريق) سيكون محبطاً بعض الشيء بما ناله هذا الموسم من كيتا".

وكان الفريق الأحمر قد تعاقد مع الغيني الدولي قادماً من لايبزيج الألماني مقابل 53 مليون جنيه استرليني.