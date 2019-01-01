كلوب: مباراة مانشستر يونايتد مهمة ولكن لن تحسم الدوري

قمة منتظرة على أولد ترافورد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

شدد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، على أهمية مواجهته مع مانشستر يونايتد في البريميرليج، ولكن ذكر أنها لن تكون حاسمة في حسم بطل المسابقة.

ويحل ليفربول ضيفاً على يونايتد على ملعب "أولد ترافورد" في مانشستر مساء الأحد ضمن لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب للمراسلين: "بالتأكيد نريد الانتصار والابتعاد بثلاث نقاط عن سيتي، ولكن الانتصار لا يساوي أكثر من ثلاث نقاط لأننا لازلنا سنواجه فرق قوية مثل توتنهام وتشيلسي قبل النهاية".

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وأتبع: "حقيقة نملك ثلاث مباريات صعبة هذا الأسبوع وليس فقط يونايتد، هناك واتفورد الذي لو كان أكثر استمرارية لتواجد مع الستة الأوائل، ثم إيفرتون الذي سيلعب كأنه نهائي كأس عالم بعد الفوز عليه في الدقيقة 96".

وواصل الألماني: "عندما تكون في القمة أو قريباً منها كل مباراة تكون مهمة، يونايتد يمر بفترة مميزة وسولشار أعادهم للطريق الصحيح، لو فزنا هناك ستكون نتيجة رائعة، ولكن لا يجب أن نضع كل تركيزنا على مباراة".

ويتصدر ليفربول جدول المسابقة حالياً بالتساوي مع مانشستر سيتي، ولكن الأخير لعب لقاء أكثر من الريدز.