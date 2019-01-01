كلوب: ماني لا يعاني أزمة ثقة ومقاعد البدلاء تغضب الجميع

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يشيد بمستوى النجم السنغالي ساديو ماني رفقة الفريق في الفترة الأخيرة ويؤكد أنه لا يعاني من أي أزمات في الثقة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بمستوى اللاعب السنغالي ساديو ماني نجم هجوم الريدز في الفترة الأخيرة مع الفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الخاص بلقاء ديربي ميرسيسايد المقبل ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي، وتطرق خلالها للعديد من الأمور.

وقال كلوب: "ماني ليست لديه أي مشكلة ثقة، لقد كان واحدًا من أفضل لاعبينا هذا الموسم وأكثرهم ثباتًا على المستوى، ودومًا يقدم مستويات رائعة".

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وأضاف عن مواجهة إيفرتون: "ليس من اختصاصي أن أهتم لنتائجهم، هم فريق كرة قدم جيد ولديهم امكانيات كبيرة، ولا أعرف ما الذي حدث لهم".

وأكمل: "لن أحتفل مجددًا مثل لقاء الذهاب، الهدف جاء في وقت صعب والمباراة كانت قوية للغاية، وأتمنى أن تنتهي ذلك اللقاء أيضًا بنتيجة سعيدة بالنسبة لنا".

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وأردف عن إصابة فيرمينو: "لقد تواجد في تدريبات الأمس وركض بشكل جيد، هو لاعب إيجابي للغاية وهذه هي طبيعته، سنرى ما الذي سيحدث بالنسبة له في لقاء الغد".

وأشاد بالثنائي روبرتسون وأرنولد وقال: "كرة القدم تغيرت الآن والجميع يفسح المجال للأظهره من أجل التقدم، لا أعتقد أنني شاهدت لاعب يصنع ثلاثة أهداف من قبل في لقاء واحد".

واختتم تصريحاته بالحديث عن التدوير: "من يجلس على مقاعد البدلاء يتقبل الأمر، رغم ذلك لا أعتقد أنهم يكونون سعداء، الأمر كله يتعلق بمن في حاجة للراحة بشكل أكبر من الآخر".