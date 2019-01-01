كلوب: مانشستر سيتي لايزال الأفضل والمباراة عاصفة رعدية

تعرف على تصريحات كلوب قبل مواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، صعوبة مواجهة مانشستر سيتي معتبرًا الأخير الأفضل في العالم خلال الوقت الراهن.

ليفربول يتصدر ترتيب البريميرليج بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.

وقال كلوب في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "إنها مباراة صعبة أمام خصم مثل مانشستر سيتي ويمكن اعتبارها أحد أكثر المباريات تعقيدًا التي نلعبها في الوسم". اختيارات المحررين جول 25 - حمدي نوح: صلاح سيصبح الأفضل في العالم وهذا سر عدم احتفاله بالأهداف سابقًا

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وتابع: "يجب علينا أن نلعب بطريقة طبيعية ونفهم طبيعة الخصم ونحاول استغلال العيوب لأجل تحقيق الفوز. لن يكون الأمر سهلًا وأنت تلعب أمام أفضل فريق في العالم".

كلوب أوضح أنّ السيتزنز حصد الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بـ 100 نقطة وهو أمر صعب تكراره وكونهم مروا بشهر صعب في ديسمبر لا يعني انهيار الفريق.

وواصل: "في ملعب الاتحاد سوف تشاهدون عاصفة رعدية ومباراة قوية وحدة بين الطرفين. في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي كان الجميع يتوقع عودة السيتزنز في النتيجة بعد خسارة الذهاب، حتى أنا توقعت ذلك ولكننا قدمنا مباراة مذهلة".

المجازفة أم إعادة سيناريو الذهاب - ماذا يفعل كلوب ضد مانشستر سيتي؟https://t.co/sgCetc455u pic.twitter.com/ZlZB7IMVAp — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 3, 2019

وأردف: "خسارة لاعب هام مثل كيفين دي بروين ضربة كبيرة، فاللاعب لديه إمكانيات مذهلة ويسجل العديد من الأهداف وبين الأفضل في العالم".

واختتم: "ورغم ذلك أتوقع أن يشارك في المباراة لأن إصابته ليست كبيرة، كما أنّ مانشستر سيتي لديه خيارات كبيرة مثل بيرناردو وسيلفا وغيره من اللاعبين".

وكان السيتزنز انتصر الموسم الماضي على ليفربول بملعب "اتحاد" بخماسية نظيفة.