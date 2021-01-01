كلوب: مانشستر سيتي ارتاح أكثر منّا والسؤال عن قلوب الدفاع يجرحني!

المؤتمر الصحفي قبل القمة..

اعتبر يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، أن فريقه لم يحظ بالراحة الكافية في الآونة الأخيرة، بينما كان مانشستر سيتي مرتاحًا للغاية لمدة أسبوعين بعد تأجيل بعض مبارياته بسبب تفشي فيروس كورونا في قائمته.

تصريحات المدرب الألماني أتت في المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه المرتقبة أمام السيتيزنس يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة لكتيبة كلوب.

ليفربول مُنيّ بهزيمة غير متوقعة من برايتون الجولة الماضية، والآن لا يملك سوى إيقاف سلسلة انتصارات السيتي المتتالية في سبيل العودة مرة أخرى إلى المنافسة على درع الدوري، وهذا ما أكده كلوب أيضًا.

كلوب في تصريحاته قال "بعد مباراتين في لندن واجهنا برايتون بفكرة جيدة ولكن لم نكن مستعدين في تلك اللحظة، لم نكن جديرين بالفوز بتلك المباراة، هذا كل شيء".

"نحن نحاول جاهدين حقًا أن نحقق لقب الدوري في موسم يبدو صعبًا للغاية وسنواصل المحاولة بنسبة 100%، يوم الأحد هو التحدي المقبل بالنسبة لنا."

وتابع "نحتاج إلى لعب كرة القدم والتدريب والتعافي واستخدام كل دقيقة من أجل التدرب، لم نحصل على استراحة، بينما كان لسيتي أسبوعان لأسباب مرضية. إنه عام صعب، قد يكون غير ذلك لبعض الأندية، لكن بالنسبة لنا صعب للغاية".

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وعند سؤاله عن المقارنة بين روبن دياش وفيريجيل فان دايك، أجاب الألماني مازحًا "أنت تتحدث عن قلب الدفاع؟ أوه، هذا ليس لطيفًا! السيتي فريق جيد وهو لاعب جيد، نعم يمكنك المقارنة بينهما".

أما عن المصابين والصفقات الجديدة، فقد أكد كلوب على أن الثنائي أوتشان كاباك وبن ديفيز قد يُشاركا أمام مانشستر سيتي، وأكد أيضًا على عودة أليسون بيكر لحراسة مرمى الريدز في القمة.

واختتم كلوب تصريحاته بقوله "أليسون أفضل بكثير الآن، يمكن لساديو ماني وفابينهو التدرب في وقت لاحق اليوم، أما كاباك وبن فقد عقدنا معهما اجتماعًا تحليليًا اليوم".

الجدير بالذكر أن ليفربول يحتل المركز الرابع برصيد 40 نقطة، في الوقت الذي يأتي فيه مانشستر سيتي بقمة البريميرليج برصيد 47 نقطة مع مباراة أقل عن كل منافسيه.