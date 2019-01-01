كلوب: مستوى صلاح مذهل ومن الهام أن يسجل الجميع

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يؤكد على ثقته في النجم المصري محمد صلاح بعد طول فترة غيابه عن التسجيل مع الريدز.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن ثقته الكبيرة في النجم المصري محمد صلاح، هداف الفريق وأفضل لاعب في البريميرليج بالموسم الماضي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب وأكد خلالها أنه من الهام بالنسبة له أن الفريق كله يسجل الأهداف، وأن محمد صلاح يمر بفترة رائعة بعيدًا عن السجل التهديفي.

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وقال كلوب: “من الجيد أن الفريق كله يسجل الأهداف بكل تأكيد، لدينا حاليًا 73 نقطة وكل هدف سجلناه جاء بنا للمكان الذي نحن فيه الآن، وكل فترة يكون أحد اللاعبين متألق".

وأضاف: "هناك لحظات رائعة لمحمد صلاح في مواجهة بايرن ميونخ يمكنها أن تثبت أنه في مستوى رائع، مثلًا عندما حاول سولي أن يقطع الكرة منه في آخر لحظة وأصبحت هدف".

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وأكمل: "من الجيد أن ساديو ماني يسجل الأهداف في الوقت الحالي، كل الأهداف التي نحرزها تكون هامة بالنسبة لنا، وهدفه الأول في مرمى بايرن لم يكن ليسجله لولا أنه يسجل في الفترة الأخيرة".

وعن إشادة بيكنباور به قال: "لن أجعل ذلك يضع الضغط علي أو على الفريق، لكنني أحب عندما يتحدث عني الجميع بشكل جيد".

دير بالذكر أن صلاح يغيب عن التسجيل مع ليفربول منذ مباراة بورنموث في التاسع من فبراير الماضي وهي أطول فترة يتوقف فيها عن التسجيل مع الريدز منذ قدومه في صيف 2017.

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