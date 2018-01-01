كلوب: 105 نقطة قد لا تكفي ليفربول للفوز بالبريميرليج

ليفربول يدخل الأعياد متصدراً ترتيب المسابقة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أنه لا يهمه تصدر فريقه للدوري الإنجليزي الممتاز بالوقت الراهن وما يمنحه ذلك من أفضلية في ظل التنافسية الكبيرة في المقدمة.

وانتصر ليفربول بهدفين نظيفين مساء السبت على مضيفه وولفرهامبتون لينفرد بصدارة الترتيب بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

وقال كلوب بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لا أعرف ما نحتاجه للتتويج باللقب ولا أهتم، البعض قال أن من حل في الصدارة بالأعياد حقق اللقب، ولكن هل كان الصراع محتدماً وقتها مثل هذا الموسم".

وأضاف: "إذا حقق البقية الفوز غداً سيصبح هناك ثلاثة أو أربعة فرق تخطت الأربعين نقطة، هذا استثنائي، إذا أردت وضع عنوان أن 105 نقطة هي ما قال كلوب أنه المطلوب للفوز قم بالأمر، ولكن نحن لا نفكر بالأمر هكذا، أنا فقط أحاول أن أكون مهذباً معك".

وتحول كلوب بحديثه للإشادة بأداء فريقه: "مباراة أظهرنا بها نضوج كبير، خصوصاً في ظل الأمطار، ولكن لعبنا بشكل مميز، سيطرنا وسجلنا هدفين لا يعبران عن لعبنا من كرات ثابتة".

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وعن محمد صلاح: "الجميع عمل بشدة، خصوصاً في الشوط الثاني، ولكن مو استمر بالمحاولة ليسجل هدفاً ثانياً وجرى أميال إضافية وأضاع عدة فرص، خصوصاً تلك في اللحظات الأخيرة، أنا سعيد بالأداء اليوم".

وأبدى كلوب غضبه بسبب إصابة لاعبه نابي كايتا: "لا أعرف مدى خطورتها ولكن تقولون أنه كان يمثل للحصول على ركلة جزاء، هل تتعرض لقطع في قدمك من التمثيل؟".

وختم الألماني بالإشادة بفيرجيل فان دايك: "لا أحب الحديث عن لاعب واحد، ولكنه يمر بلحظة استثنائية ويقدم أداء هائلاً، واجهاً تحدياً كبيراً مع الثنائي تراوري وخيمينيز ولكنه نجح فيه بإمتياز ولعب دوراً مهماً في انتصارنا".

ورفع ليفربول رصيده بهذا الانتصار إلى 48 بعد مرور 18 جولة، بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي الذي سيواجه كريستال بالاس مساء السبت.