كلوب: ليفربول لن ينافس لو توقف عن الإنفاق

تعهد بالرحيل عن اللعبة لو استمرت الأسعار في الارتفاع

يرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، أن على ناديه إنفاق المزيد من الأموال لمواصلة النجاحات والمنافسة على البطولات الكبرى.

ليفربول أنفق 170 مليون جنيه إسترليني الصيف الماضي، على كلًا من أليسون، نابي كيتا، فابينيو وشيردان شاكيري.

إنفاق الريدز انعكس على مستواهم في الملعب، حيث فاز الفريق بدوري أبطال أوروبا، كما خسر البريميرليج بفارق نقطة وحيدة بالجولة الأخيرة لصالح مانشستر سيتي.

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كلوب قال في تصريحات صحفية:"عندما كنت في ألمانيا كان ينفق بايرن ميونيخ 100 مليون جنيه إسترليني كأقل تقدير".

وأضاف:"في مثل هذه الأيام مبلغ 100 مليون لا يجلب لك سوى مدافع واحد قوي، بدون حتى تغطية الرواتب".

وتابع:"سوق الانتقالات تغير أكثر مما توقعت، لذلك لو أصبحت كرة القدم متعلقة أكثر بالمال وليس اللعبة نفسها، سأرحل تماماً ومصمم على رأيي".

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واستكمل الألماني:"ليفربول نادي طموح جداً، لو لم ننفق الأموال مثل باقي الفرق لن ننافس، لذلك علينا المواصلة على نفس المنوال".

يذكر أن ليفربول ارتبط بالتعاقد مع العديد من اللاعبين هذا الصيف، أبرزهم المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، والجناح الإيفواري نيكولاس بيبي.