كلوب: ليفربول قوي ليس في حاجة للصفقات، ولدينا 17 لاعبًا أساسيًا

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يؤكد أن فريقه ليس في حاجة للصفقات في سوق الانتقالات.

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن فريقه ليس في حاجة لدخول سوق الانتقالات بشكل قوي هذا الموسم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب ونقلتها شبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أن الفريق يمتلك العناصر المناسبة له بالفعل.

وقال كلوب: "فيروس كورونا أثر بشكل واضح على كافة الجوانب المادية، سواء في الدخل أو الانفاق، كل ذلك طبيعي ولا بأس به، سنمر بصيف هادئ".

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وأضاف: "ربما لو ظل سوق الانتقالات مفتوحًا أمامنًا لفترة طويلة سنرى الخيارات المتاحة أمامنا، لكن ذلك الفريق يبدو جيدًا دون إضافات".

وأردف: "لا يمكننا أن نبدأ في إنفاق الملايين فقط لأننا نريد ذلك، وهذا الفريق لا يوجد فيه الكثير من الأماكن التي تحتاج للتغييرات".

وأكمل: "في العادة يمتلك كل فريق 11 لاعبًا أساسيًا، لكن هنا لدينا 16 أو 17 يمكنهم اللعب بنفس المستوى، علينا أن نستغل ذلك جيدًا".

وأنهى تصريحاته: "عندما يكون فريقك قويًا بالفعل يكون من الصعب تحسينه، لكننا نسعى لذلك طوال الوقت، ولا يجب أن يحدث عن طريق سوق الانتقالات فقط".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد حسم لقب الدوري الأول له منذ تغيير نظام البطولة وبالتحديد منذ 30 عامًا، قبل انتهاء البطولة بعدة جولات.