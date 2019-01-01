كلوب يعلق على اهتمام ليفربول بضم سانشو

أجواء متوترة بين النجم الإنجليزي ودورتموند

علق مدرب ليفربول يورجن كلوب على الأخبار التي ربطت ناديه بالتعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند جادون سانشو بالفترة المقبلة.

وذكرت وسائل الإعلام الإنجليزية أن سانشو قد يعود مرة أخرى للبريميرليج من بوابة ليفربول أو مانشستر يونايتد بعد مشاكله في ناديه الألماني.

ورد كلوب في المؤتمر الصحفي للقاء إيفرتون قائلاً: "هو لاعب جيد للغاية، ولكن صراحة لا أعرف مصدر تلك الشائعات، وبالتأكيد ليست من ليفربول".

وأكمل: "إذا كان هناك صحة للأمر، فقط الشخص المسؤول عنه سيعرف، ولن يتحدث، لا يوجد أي شيء لأقوله عن هذا الأمر".

وكشف كلوب أن فريقه حاول ضم سانشو في الماضي: "لاحظناه وأعجبنا، لسنا عمياناً، ولكن سألنا أنفسنا، هل يمكن ضمه؟ وقلنا لا، الأندية الإنجليزية لا تبيع لبعضها البعض".

كلوب: ليفربول في لحظات أفضل من إيفرتون ورأيي ثابت في الكرة الذهبية

وابتعد سانشو في عدة مناسبات عن تشكيل دورتموند في اللقاءات الأخيرة، الأمر الذي فسره مدرب الفريق لوسيان فافر بعدم الالتزام.

دورتموند كان قد ضم سانشو في 2017 من مانشستر سيتي مقابل قرابة ثمانية ملايين يورو.