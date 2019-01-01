كلوب: ليفربول استحق الانتصار على شيفيلد ولكن

انتصار صعب للريدز على أصحاب الأرض

هيثم محمد فيسبوك تويتر

أكد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، على صعوبة وأهمية الانتصار الذي حققه الفريق مساء الأحد على شيفيلد في البريميرليج.

وانتصر ليفربول بهدف نظيف ضمن افتتاح لقاءات الجولة السابعة للدوري الإنجليزي الممتاز، ليبلغ النقطة 21.

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وقال كلوب للإعلام بعد اللقاء: "كان من المهم الفوز اليوم، صنعنا فرصاً للانتصار، فرصتين في الشوط الأول وأخرى بالثاني، تلك المباريات لا تكون جميلة والمهم المكسب".

وأضاف: "يجب أن تحترم الخصم، أحياناً عليك أن تفوز ولا تفكر في المباراة كثيراً، استحقينا الانتصار مع كامل الاحترام لما قدمه شيفيلد".

وواصل الألماني: "لم نقدم أفضل ما عندنا، وكنت غاضباً بين الشوطين، الأمر كله حول التفاصيل الصغيرة وإعادة نفس الأمور مراراً وتكراراً".

وختم: "لو تعادلنا كنت لأقول شيفيلد استحق الأمر، أعجبوني وتابعتهم في عدة لقاءات، ضغطونا جيداً وقدموا كل ما عندهم، أن تفوز ثمان مرات 1-0 أفضل من الفوز 8-0".

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ليفربول استمر في صدارة الدوري بالعلامة الكاملة، ويوجه انتباهه الآن لمباراة سالزبورج بدوري الأبطال الأربعاء المقبل.