كلوب يدافع عن روبرتسون ويشيد ببوليسيتش

قمة مرتقبة بين تشيلسي وليفربول هذا الأسبوع

فيسبوك تويتر هيثم محمد

دافع مدرب ليفربول يورجن كلوب عن مدافعه أندي روبرتسون بعد الهجوم الذي تعرض له في أعقاب لقاء الفريق أمام نابولي بدوري الأبطال.

واضطر روبرتسون لإغلاق حسابه على تويتر بعدما هاجمته الجماهير وقامت بسببه بسبب تسببه بركلة جزاء في الهزيمة من الفريق الإيطالي.

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وقال كلوب للإعلام: "ما حدث مع أندي أمر طبيعي، اللقاء السابق كان الأفضل في الملعب، ولطالما لعب جيداً لأسابيع وشهور ماضية".

وأضاف: "الجميع يتفق أن الكرة لم تكن ركلة جزاء، كايخون كان ذكياً، أراد إخراج روبرتسون خارج المباراة، غير ذلك روبرتسون قدم عرضاً جيداً".

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وأشاد كلوب بنجم خصمه كريستيان بوليسيتش، ومدى تطوره في الفترة الماضية مع بوروسيا دورتموند والكرة الألمانية، وهو ما أهله للانتقال للبريميرليج.

ويستضيف تشيلسي ليفربول في "ستامفورد بريدج" بقمة لقاءات الجولة السادسة من البريميرليج.