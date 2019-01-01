كلوب: انتقال فيرنانديش إلى مانشستر يونايتد مزعج

ليفربول فشل في تحقيق أي انتصار في أمريكا

هيثم محمد فيسبوك تويتر

أبدى يورجن كلوب، مدرب ليفربول، انزعاجه من تكرار الحديث عن الموسم الماضي ودعا للتفكير والتحضير لما هو قادم.

ليفربول اختتم جولته الأمريكية بتعادل مع سبورتينج لشبونة فجر الأربعاء ، وقبلها كان قد خسر من بوروسيا دورتموند وإشبيلية.

وقال كلوب بعد المباراة للإعلام: "بعد تلك الرحلة لا أريد المزيد من الحديث عن دوري الأبطال، نحن لا نسافر بالكأس، يجب البدء من جديد".

وأردف: "أتمنى أن نبدأ الموسم من حيث أنهينا في سابقه، هناك مساحة للتحسن، ولكن الأمر صعب هنا دون عديد العناصر، يصبح تطبيق الكلام صعباً".

وأكمل الألماني: "بعض الأحيان الخطط تُرمى في القمامة قبل المباريات مباشرة، المهم الثبات في المستوى والمحاربة لتحقيق النتائج".

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وعلق كلوب على إمكانية ضم مانشستر يونايتد لبرونو فيرنانديش، لاعب سبورتينج: "إذا ضموه سيكون علينا اللعب ضده، هو لاعب جيد، وسيجعلهم أقوى، هذا أمر ليس جيداً".

وأتبع: "انتقالات مانشستر يونايتد لا تخصنا، هم فريق يملك عديد اللاعبين الجيدين".

ويلعب ليفربول ودياً الأحد المقبل أمام نابولي في إدينبره.