كلوب يحمل الملعب سوء أداء ليفربول ويشيد بالكرة الأمريكية

ليفربول خسر أمام دورتموند ودياً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضح يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أن أرضية الملعب وقلة التنظيم كانت عوامل أساسية في سقوط فريقه الودي أمام بوروسيا دورتموند.

وخسر ليفربول بنتيجة 3-2 فجر السبت أمام الفريق الألماني على ملعب "نوتر دام" في مدينة إنديانا الأمريكية ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.

وقال كلوب للموقع الرسمي لناديه: "الملعب رائع ومنشآته، ولكن المشكلة أنه ليس مخصصاً للعب كرة القدم، وضعوا عشباً ولكن الكرة كانت بطيئة وذلك لا يساعد اللاعبين".

وأكمل: "المباراة كانت جيدة وقدمنا كرة طيبة، ودورتموند فريق يملك عناصر مميزة في كل الخطوط، ولكن يعاني قليلاً في الخلف، ولذا هوملس استمر وقتاً طويلاً".

وأردف الألماني: "أجرينا عدة تغييرات وهذا أثر على التنظيم في أرضية الملعب، وبالتالي تلقينا الأهداف، ولكن ذلك طبيعي في الوديات وتلك المرحلة قبل بداية الموسم".

وحول نجم دورتموند جادون سانشو: "هو لاعب شاب رائع، ولكنه ليس الوحيد، هناك ستيرلينج وآخرين في إنجلترا مثل لاعبنا ريان برويستر".

واختتم كلوب حديثه بالإشادة بالكرة الأمريكية: "تطورت كثيراً، النسائية تهيمن على العالم والرجال تتقدم، كذلك الدوري، ربما تحتاج ملاعب خاصة وليس استخدام الملاعب العملاقة الخاصة برياضات أخرى، خصوصاً وأن الكرة تصبح ثقيلة على تلك الأرضيات".

ويلعب ليفربول اللقاء الودي المقبل أمام إشبيلية في الثاني والعشرين من يوليو الجاري.