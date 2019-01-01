كلوب: بداية ليفربول مستحيلة وأخشى التوقف الدولي

بداية خرافية للريدز في البريميرليج

أشاد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بالبداية المميزة لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتمنى أن يمر الفريق من فترة التوقف الدولي دون إصابات.

وفاز ليفربول على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لواحد الأحد الماضي في قمة لقاءات البريميرليج، ليوسع الفارق إلى ثمانية نقاط مع أقرب ملاحقية.

كلوب: لا نسعى للكمال لكن تقنية الفيديو يمكنها التحسن

وقال كلوب للموقع الرسمي لناديه: "هذه مجرد بداية، الجميع يعرف ذلك، ما قمنا به شبه مستحيل، إذا قلت لي إننا سنجمع 34 نقطة فتلك المرحلة لم أكن سأصدق".

وأضاف: "الآن اللاعبون سيخرجون لمنتخباتهم وأتمنى عودتهم في حالة سليمة لأن رأينا كم هي قوية المباريات، كما أننا سنلاعب كريستال بالاس بعدها مباشرة".

وواصل الألماني: "آخر لقاء على كوكب الأرض يُلعب الثلاثاء، مما يعني عودة اللاعبين الأربعاء، يحصلون على راحة الخميس، ونتمرن الجمعة، ثم السبت نجد أنفسنا في مواجهة بالاس".

وأردف: "هذا هو الوضع، ونتمنى مواصلة ما بدأناه، رأينا في ختام مباراة سيتي كيف لعبوا، نشعر بالتعب وكانت صعبة، عدد من اللاعبين مثل هيندرسون وفيرمينو عانوا من البرد أيضاً".

وختم: "لا يمكنك أن تلاعب سيتي دون أن تواجه خطورة، فريق كبير ويملك جودة رهيبة، سعيد بما قدمنا لأن قمنا به على طريقتنا، وهذا أعجبني للغاية".

ويملك ليفربول حالياً 34 نقطة بعد مرور 12 جولة في الدوري الإنجليزي الممتاز.