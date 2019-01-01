كلوب مدرب شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي

تعرف على المتوج بجائزة أفضل لاعب وأفضل مدرب في شهر نوفمبر بالبريميرليج

حصل يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي عن شهر نوفمبر.

ليفربول حقق الفوز في جميع مباريات الشهر الماضي وتصدر الدوري بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقه.

وتعد هذه المرة السادسة التي يحصد فيها المدرب الألماني هذه الجائزة، إذ حققها في سبتمبر 2016 وديسمبر 2018 ومارس 2019 وأغسطس 2019 وكذلك في سبتمبر الماضي.

كلوب وقّع على عقد جديد مع ليفربول ينتهي في 2024 بعد نجاح مشروع الفريق في الفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي والمنافسة على الدوري الإنجليزي.

كما قاد يورجن الريدز للتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا متصدرًا لمجموعته بعد الفوز على سالزبورج.

وكان ساديو ماني قد اختير لاعب الشهر في البريميرليج نظرًا لما قدمه مع ليفربول خلال الفترة الماضية.