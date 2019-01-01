كلوب يعلق على إمكانية تدريب المنتخب الألماني

هل يعود بطل أوروبا إلى ألمانيا؟

رفض يورجن كلوب، مدرب ليفربول، إغلاق الباب على احتمالية تدريبه للمنتخب الألماني في المستقبل، وذلك في ظل انشغاله مع ناديه الإنجليزي.

وكشف يواخيم فاتسكه، الإداري في بوروسيا دورتموند، أن كلوب رفض العودة لقيادة النادي الألماني في 2018 بعد رحيل بيتر بوش.

وقال كلوب في حوار مع "ماجنيتا تي في": "لا أعرف حقيقة، ولا أعرف إذا كنت أرحب بالفكرة أم لا، حالياً لا".

وأضاف: "حالياً أنا سعيد بما أقوم به، لا أعرف إذا كنت الشخص المناسب لمهمة قيادة المنتخب أم لا، إذا طُرحت الفرضية يوماً ما سأفكر بها، ولكن ليس الآن".

وسبق لكلوب العمل في بلاده مع ماينز وبوروسيا دورتموند الذي قاده للتتويج بلقب البوندسليجا في مناسبتين.

لوف بعد التعادل مع الأرجنتين: فقدنا الشجاعة

وتعادلت ألمانيا مساء الأربعاء ودياً مع الأرجنتين بهدفين لكل جانب على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" بدورتموند.