كلوب يكيل المديح لأرنولد

تطور كبير للمدافع الإنجليزي الشاب

أشاد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بمدافعه ترينت أليكساندر أرنولد، ويعدد المميزات والصفات الحسنة التي يتمتع بها الإنجليزي.

وفي حال مشاركته أمام توتنهام، ستكون المباراة رقم 99 للشاب الإنجليزي منذ ظهوره للمرة الأولى قبل ثلاث سنوات مع ليفربول.

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وقال كلوب في تصريحات نقلتها "ميرور": "يملك خليطاً من الثقافة الشخصية والكروية، والمهارات، والعقلية، وشخصية مهذبة وعنيفة في نفس الوقت، وهو من الأفضل في كل ذلك".

وأضاف: "هو يمثل المواطن الليفربولي بكل ما تعنيه الكلمة، ليس سهلاً أن تكون كذلك وأنت لاعب في ليفربول لأن المسؤولية تكون كبيرة".

وختم: "كونه كذلك يصعب عليه لعب مباراة مانشستر يونايتد خارج الديار لأن الجميع يتحدث معه عنها، هو رائع وعلمت ذلك منذ رأيته للمرة الأولى، وسعيد بالعمل معه".

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وغاب أرنولد عن آخر لقاءات ليفربول الأوروبية أمام جينك بسبب المرض، المباراة التي انتصر فيها الفريق بنتيجة 4-1 منتصف الأسبوع الفائت.