كلوب لطفل يعاني من التوتر: خسرت بعض النهائيات وأشعر بالخوف مثلك

رسالة مؤثرة من المدرب الألماني

أنا مدرب ليفربول وأشعر بالتوتر والخوف أيضًا .. بهذه الكلمات قرر يورجن كلوب مدرب ليفربول، تخفيف الأمر على طفل عمره 11 عامًا، يشعر بالقلق تجاه الذهاب إلى المدرسة.

لويس بالفي، طفل إنجليزي أصبح على أعتاب دراسته الثانوية بمجرد انتهاء عطلته الصيفية، قرر اللجوء إلى كلوب لمعرفة الطريقة التي يقاوم بها التوتر.

صاحب الـ11 سنة طلب معرفة كيف يقوم المدرب الألماني بطمئنة لاعبيه عندما يشعرون بالتوتر قبل المباريات، ورد كلوب لم يكن عاديًا.

كيف كانت رسالة كلوب؟

المدير الفني للريدز قال في خطاب للويس بالفي:"هل أستطيع أن أخبرك بسر؟ أنا أشعر بالتوتر أيضًا، لأكون صادقًا تمامًا سأكون قلقًا إذا لم أشعر بالتوتر، لأنه يمنحني الفرصة لتحويل هذه الطاقة إلى شيء إيجابي".

"أعلم أنه قد يكون من الغريب لصبي في سنك أن يعتقد أن مدرب ليفربول قد يشعر بنفس شعورك ولكنها الحقيقة، من الواضح من رسالتك أنك شخص في غاية الاهتمام والتفكير العميق، وعندما تكون لديك هذه الصفات من الصعب عدم شعورك بالتوتر".

"لقد سألتني عما أفعله عندما يشعر اللاعبون بالتوتر، والإجابة ببساطة هي بتذكيرهم بمدى أهميتهم بالنسبة لي ومدى إيماني بهم، وليس لدي أدنى شك أنه نفس شعور عائلتك تجاهك".

"لا داعي للقلق بشأن حدوث أشياء سيئة، كما تعلم خسرت أكثر من بضع نهائيات وهذا ليس شعورًا جيدًا، ولكن بمساعدة عائلتي وأصدقائي، واصلت المضي قدمًا وفي النهاية تمكنا من الاستمتاع ببعض الأوقات الجيدة، وإذا ركزت على اللحظات السيئة، فلن تستمتع بأي شيء، لذلك يجب أن تكون إيجابيًا بشأن نفسك وتتطلع إلى الوقت الرائع الذي ستنمو فيه".

وأنهى كلوب حديثه:"لا تنس أنك جزء من عائلة ليفربول، وهذا يعني أن لديك الملايين والملايين من الأشخاص مثلك ممن يريدونك أن تكون سعيدًا قدر الإمكان، لذلك أتمنى أن تظهر هذه الرسالة أننا ندعمكم في ليفربول مثلما تدعمونا، ولن تسيروا وحدكم أبدًا".

ماذا قالت والدته؟

ومن جانبها قالت ميلينا والدة الطفل الإنجليزي، إنه كان في حالة كبيرة من السعادة بعد وصول رد كلوب غير المتوقع.

وأوضحت أن لويس دائمًا يشعر بالتوتر والقلق، وكان خائفًا من بدء الدراسة، لذلك حاول مخاطبة كلوب عبر الموقع الرسمي لليفربول خلال العطلة الصيفية، وفي نهاية عطلة الأسبوع تلقى الرد.

وأشارت إلى أنها توقعت إرسال كلمات تقليدية وغير مدروسة مع توقيع قديم لكلوب، لكن في الواقع الخطاب كان مدروسًا ورفع الحالة النفسية لدى طفلها.

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