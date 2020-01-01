كلوب: لا يمكن لليفربول أن يكرر الإنجاز الذي حققه مانشستر يونايتد

تكرار ليفربول لإنجاز مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي أمر صعب...

يرى مدرب فريق ليفربول، يورجن كلوب، أنه من الصعب بالنسبة لهم تكرار الإنجاز الذي حققه مانشستر يونايتد فيما يتعلق بعدد مرات فوزهم بلقب الدوري الإنجليزي، وهيمنتهم على البطولة.

بات ليفربول قريبًا من تحقيق اللقب التاسع عشر في تاريخ النادي، حيث يحتاج إلى 6 نقاط فقط لحسم اللقب.

وحسم مانشستر يونايتد تحت قيادة السير أليكس فيرجسون اللقب 13 مرة بين عامي 1992 و 2013.

المزيد من الفرق

فان دايك: شعرت بالخوف من إلغاء الدوري الإنجليزي، ولم نحقق اللقب بعد

حيث قال كلوب "لكي نكون صادقين، لا أعتقد أن الهيمنة تُعد أمرًا ممكنًا بعد الآن".

وتابع "كان لدى مانشستر يونايتد تشكيلة جيدة للغاية، مع مدرب استثنائي، إلى جانب تركيز كبير من اللاعبين ومدى انسجامهم مع الفريق".

وأضاف "كانت البدائل التي حصل عليها استثنائية دائمًا ، وكان هناك المال أيضًا، ، كان فريق جيدًا حقًا، من الواضح أننا فعلنا شيئًا صحيحًا، حتى الآن، ولكن علينا أن نفعل أكثر من ذلك، للبقاء ناجحين".

وواصل: "وصدقوني، لن يتوقف الآخرون، سيعود مانشستر يونايتد من جديد وسيقف تشيلسي على قدمه في سوق الانتقالات، بينما لم يفعل نادِ آخر أي شيء لأنه لا يوجد شيء مؤكد في الوقت الحالي".

وأردف: "عندما رأيت مانشستر سيتي يهزم آرسنال سألت كيف نجحنا في الحصول على 22 نقطة أكثر منهم".

أثارت وفاة جورج فلويد - وهو رجل أسود غير مسلح توفي في مينابوليس في الولايات المتحدة في مايو - احتجاجات في جميع أنحاء العالم واتبع الدوري الإنجليزي في إظهار دعمه لحركة الحياة السوداء.

ويعتقد كلوب أن المجتمع يجب أن ينظر إلى كرة القدم ويتبع خطوته فيما يتعلق بكيفية تعامل اللعبة مع العنصرية.

حيث قال"أعتقد أن المساواة يجب أن تكون في جميع أجزاء المجتمع ، وليس فقط في كرة القدم، يمكنك أن ترى في كل مستوى هناك الكثير من الأشخاص الأذكياء ، وآخر شيء يجب أن تبحث عنه هو لون بشرة شخص ما، وأن تكون ذكيًا لا علاقة له بلون بشرتك ".

كان كلوب قد تحدث أيضًا مع رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون بسبب تعامله مع جائحة فيروس كورونا.

وقال "لم أكن قلقًا لثانية واحدة من أن الحكومة يمكن أن تكلفنا اللقب لأنني كنت قلقًا بشأن عدد الذين يموتون - وما زلت قلقًا".

وتسبب فيروس كورونا في دمار عالمي ، مع أكثر من 42500 حالة وفاة في المملكة المتحدة وما لا يقل عن 303000 حالة مؤكدة. كما علقت جائحة فيروس كورونا موسم 2019-2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز في مارس قبل استئناف الموسم هذا الأسبوع.