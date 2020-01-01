كلوب: لا يمكن لليفربول أن يتراخى مواجهة مانشستر يونايتد صعبة

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يؤكد على صعوبة مواجهة مانشستر يونايتد المقبلة.

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة ضد مانشستر يونايتد ضمن لقاءات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي .

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب لصالح الموقع الإلكتروني للنادي وكشف خلالها عن الحالة البدنية لعدد من الإصابات في الفريق.

وقال كلوب: "أنا أنتظر حتى يخبرني أي شخص أنهم في حالة جيدة للتواجد بالملعب وخوض التدريبات بشكل كامل من الفريق".

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وأضاف: "يبدو أن جويل ماتيب سيكون جاهزًا، ومن بعده بيوم فابينيو لكنني لست واثق في أمر ديان لوفرين ربما يجهز هو الآخر".

وأكمل: "مواجهة يوم الأحد ستكون صعبة ضد مانشستر يونايتد ونعلم أن الجماهير تنتظر الكثير من الفريق في تلك المباراة، سنحاول أن نحضر للمباراة بشكل جيد".

وأنهى تصريحاته: "لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة بنتيجة مباراة توتنهام أو الأداء لكنني أخبرت الفريق أنه لا يجب علينا التراخي أو التراجع".

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر حاليًا الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة بعد مرور 22 جولة من البطولة ولهم مباراة مؤجلة أمام وست هام.





